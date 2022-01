Coronavirus, 2 ricoveri ma ben 5 dimessi. 415 nuovi contagi e 119 le persone guarite

19 i pazienti al Cardarelli: 11 non vaccinati, 4 con seconda dose/dose unica e 4 con tre dosi

Coronavirus il bollettino Asrem della giornata odierna registra 2 nuovi ricoveri al Cardarelli ma ben 5 pazienti dimessi. 415 i nuovi positivi e 119 le persone guarite. Cresce il numero dei soggetti attualmente positivi in Molise: al momento sono 8.975.

Il odierno dell’Asrem, mercoledì 19 gennaio, non registra nessun decesso. I morti totali per Covid in Molise sono 518.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: i pazienti sono di Petacciato e di Riccia.

Oggi però ci sono ben 5 dimissioni: pazienti di Ferrazzano, Mignano Monte Lungo (fuori regione), 2 di Termoli e un paziente Venafro hanno superato la malattia ed hanno lasciato l’ospedale. Pertanto i ricoverati totali scendono a 19, di cui 18 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 19 ricoverati, 11 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 4 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 415 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3.225 tamponi processati.

I tamponi molecolari processati sono stati 1.101 ed i positivi riscontrati 61. I tamponi rapidi processati sono stati 2.124 ed i positivi riscontrati 354.

I nuovi casi (415) sono:

Oggi registrano 119 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 8.975, di questi 3.787 da tampone molecolare Asrem e 5.188 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 25.627.

I guariti totali sono 16.120, i decessi 518. In isolamento si trovano 3.659 cittadini.