Coronavirus: 2 decessi, 3 ricoveri e 176 nuovi positivi. Effettuati 1368 tamponi, 2 i guariti

Sale a 129 il numero dei deceduti. 74 i pazienti ricoverati al Cardarelli

Coronavirus, dopo la giornata di mercoledì 2 dicembre i numeri in Molise tornano a crescere. Sono stati processati più tamponi (1368 rispetto ai 608 di mercoledì). Due i decessi: si tratta di una donna 87enne di Scapoli e di una 75enne di Campobasso (entrambe erano nel reparto di malattie infettive). Sale dunque a 129 il numero dei deceduti. Tre i ricoverati, tutti nel reparto di malattie infettive. I pazienti sono di Montecilfone, Capriati al Volturno e San Martino in Pensilis. 2 i guariti (di Termoli e della provincia di Udine). Sono 3570 i soggetti in isolamento, 2661 quelli invece attualmente positivi.

Questo l’elenco delle 176 persone risultate positive:

Agnone (2)

Baranello (1)

Bussi (1)

Campobasso (12)

Campodipietra (1)

Capracotta (2)

Carovilli (4)

Carpinone (3)

Castel del Giudice (5)

Cerro Al Volturno (1)

Chiauci (1)

Collertoro (3)

Filignano (1)

Forli del Sanio (1)

Fornelli (1)

Fossalto (1)

Gambatesa (1)

Isernia 47)

Jelsi (1)

Larino (1)

Longano (2)

Lupara (1)

Macchia d’Isernia (1)

Macchiagodena (2)

Matrice (2)

Montagano (4)

Montaquila (8)

Montenero di Bisaccia (1)

Montenero Val Cocchiara (1)

Monteroduni (4)

Morrone (1)

Pesche (1)

Pescolanciano (2)

Petacciato (1)

Pettoranello (3)

Piketrabbondante (1)

Pohgio Sannita (1)

Portocannone (1)

Riccia (2)

Rionerio Sannitico (2)

Ripabottoni (2)

Ripalimosani (1)

Roccamandolfi (1)

Rotello (1)

San Giovanni in Galdo (2)

San Martino in Pensilis (1)

Santa Croce di Magliano (4)

Sant’Agapito (2)

Scapoli (1)

Sesto Campano (2)

Termoli (10)

Venafro (10)

Vinchiaturo (2)