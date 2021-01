Coronavirus: 2 decessi, 2 ricoveri e 84 nuovi positivi. Cluster a Campomarino (19) e Frosolone (11)

781 i tamponi effettuati. 68 le persone guarite, 2 quelle dimesse. Paziente di Cercepiccola trasferito da malattie infettive in terapia intensiva

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna fa registrare altri due decessi. Si tratta di una 87enne di Palata e una 80enne di Venafro. Entrambe le donne si trovavano nel reparto di malattie infettive. Un paziente di Cercepiccola invece è stato trasferito da malattie infettive in terapia intensiva. Due i nuovi ricoveri, in malattie infettive (Campodipietra e Bojano). Due i dimessi (Agnone e Campobasso).Nella giornata odierna i tamponi effettuati sono stati 781. 84 i nuovi positivi. 68 le persone guarite. Attualmente in ospedale si trovano 57 pazienti: 48 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. 263 invece il numero delle persone decedute in regione. 1.043 i casi attualmente positivi e 1.333 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Acquaviva Collecroce 1

Baranello 2

Campobasso 4

Campomarino 19

Castropignano 1

Chiauci 2

Duronia 3

Ferrazzano 1

Fossalto 1

Frosolone 11

Guglionesi 2

Isernia 4

Larino 1

Macchia 2

Macchiagodena 2

Montenero di Bisaccia 2

Pesche 1

Petrella 4

Pettoranello 2

Portocannone 4

Ripalimosani 4

San Martino in Pensilis 1

Termoli 8

Trivento 1

Vinchiaturo1