Coronavirus, 19 nuovi positivi (8 casi a Termoli): 7 le persone guarite

Effettuati 458 tamponi. Restano 11 i pazienti al Cardarelli

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 458 tamponi) registra 19 nuovi positivi in Molise. Situazione invariata al Cardarelli dove ci sono 11 pazienti, tutti nel reparto di malattie infettive (8 della provincia di Campobasso e 3 della provincia di Isernia). 7 le persone guarite (Frosolone 1, Riccia 1, San Martino in Pensilis 3, Scapoli 1, Termoli 1). Sono 260 i casi attualmente positivi in Molise (157 nella provincia di Campobasso, 101 nella provincia di Isernia e 2 di fuori regione). Fermo a 495 il numero delle vittime mentre sono 2.379 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Campobasso 1

Campomarino 3

Isernia 1

Lupara 1

Macchia d’Isernia 1

Ripalimosani 2

Termoli 8

Trivento 2