Coronavirus, 18 nuovi positivi (10 solo a Campobasso): tasso di positività al 2,6%

Effettuati 670 tamponi: 4 casi anche a Ferrazzano, 12 le persone guarite. Situazione invariata al Cardarelli

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 670 tamponi) registra 18 nuovi positivi in Molise (Bojano 1, Campobasso 10, Ferrazzano 4, Isernia 1, Riccia 1 e Ripalimosani 1). Situazione invariata presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso dove ci sono 6 pazienti: 5 nel reparto di malattie infettive (4 della provincia di Campobasso e un altro della provincia di Isernia) e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia). Sono 120 i casi attualmente positivi in Molise (83 nella provincia di Campobasso, 37 nella provincia di Isernia). Fermo a 499 il numero delle vittime mentre sono 2.283 i soggetti attualmente in isolamento. 12 le persone guarite (Campobasso 2, Campomarino 1, Limosano 1, Palata 2, Petacciato 1, Portocannone 1, San Martino in Pensilis 1, santa Croce di Magliano 1, Termoli 1)

