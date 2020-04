Coronavirus, 167 i positivi: i 7 nuovi casi sono «cluster già conosciuti» (LA TABELLA CON I DATI AGGIORNATI)

Nel frattempo 8 pazienti, negativi, della casa di riposo di Cercemaggiore saranno trasferiti al Vietri di Larino

Coronavirus, sale a 167 il numero delle persone positive: questo il dato aggiornato al pomeriggio odierno (NELLA TABELLA IN BASSO TUTTI I DATI). Sono 7 in più dunque le persone positive, «cluster già conosciuti» come hanno confermato fonti interne all’Asrem. 1104 i tamponi negativi su un totale di 1271 effettuati. Sono invece 21 le persone ricoverate nel reparti di malattie infettive, 6 quelle in terapia intensiva e 2 in sub intensiva. 11 i decessi: a tal proposito la persona deceduta la scorsa notte era un’anziana di Cercemaggiore. Saranno invece trasferiti domani 8 pazienti, negativi, della casa di riposo di Cercemaggiore all’ospedale Vietri di Larino in un’ala separata dalla Rsa.