Coronavirus: 156 nuovi positivi, altri 11 ricoveri al Cardarelli e 4 decessi

Effettuati 1037 tamponi, 20 le persone guarite

Coronavirus, altra giornata con numeri “importanti” in Molise: a fronte di 1037 tamponi effettuati si registrano altri 156 positivi. Sono 4 invece i decessi e altre 11 persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso. Le persone decedute sono: una 81enne di Vinchiaturo (casa di riposo), una 90enne di Ferrazzano, un 79enne di Capracotta (che si trovava in malattie infettive) e un 74enne di Cerro al Volturno che si trovava in terapia intensiva. 11 invece i nuovi ricoveri, 10 in malattie infettive (provenienti da Sant’Agapito, Larino, Isernia (2), Montaquila, Venafro, Termoli, Bojano (2), e Pietrabbondante) e 1 in terapia intensiva (Bojano). Questo invece l’elenco dei 156 i positivi: Bojano, Campobasso (17), Campochiaro, Campomarino (2), Casalciprano (2), Castellino del Biferno, Cercemaggiore (2), Cerro al Volturno (2), Colle d’Anchise (5), Ferrazzano, Foggia, Fornelli (3), Gambatesa (3), Guglionesi, Isernia (6), Larino, Mafalda, Mirabello, Montaquila (32), Montecilfone (4), Montefalcone, Morrone (2), Oratino (2), Palata, Pesche, Petacciato (3), Pietrabbondante (10), Portocannone (3), Riccia (3), San Giovanni in Galdo, San Marino in Pensilis (10), Sant0Agapito, Sant0Elena, Sessano, Spinete, Termoli (20), Trivento, Ururi (2), Venafro (2), Vinchiaturo (2). 20 le persone guarite, si tratta di cittadini di: Gallo Matese, Venafro (3), Campobasso (3), Forlì del Sannio (3), Oratino (4), Pesche, Castelpetroso, Sant’Elia a Pianisi, Campomarino, Sant’Agapito, Gambatesa. Venendo a qualche numero sono 2233 le persone attualmente positive, 74 quelle ricoverate in ospedale, 1204 i guariti e 84 i decessi. 2294 invece i soggetti in isolamento.