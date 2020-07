Coronavirus: 152 tamponi processati e nessun nuovo caso in Molise

Non ci sono guariti: restano 26 le persone attualmente positive

Coronavirus, resta invariata la situazione in Molise. Nella giornata odierna sono stati processati 152 tamponi: nessuno è risultato positivo. Restano dunque 26 i casi attualmente positivi. Nessun paziente in terapia intensiva, resta invece una persona ricoverata nel reparto di malattie infettive. Non si registrano variazioni nemmeno per quel che riguarda i guariti, fermi a 421. Sono 69 i soggetti attualmente in isolamento e 137 quelli in sorveglianza. 23 le persone decedute. Complessivamente sono stati 26.384 i tamponi effettuati mentre sono state 548, in totale, le visite domiciliari dalle U.s.c.a. (unità speciali continuità assistenziale) nei territori di Bojano, Larino e Venafro.