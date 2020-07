Zero pazienti nei reparti di malattie infettive e terapia intensiva

Coronavirus, per il 14° giorno consecutivo non si registrano nuovi casi. Restano 15 le persone attualmente positive e svuotati i reparti di malattie infettive e terapia intensiva. Resta fermo anche il numero dei pazienti guariti (406) e quello dei decessi (23). 144 i tamponi effettuati nella giornata odierna. In totale quelli effettuati sono 23.177.