Coronavirus, 12 positivi (7 a Campobasso) su 574 tamponi: 3 le persone guarite

82 i casi attualmente positivi in regione, 6 le persone ricoverate al Cardarelli

Coronavirus, il bollettino odierno dell’Asrem registra 12 nuovi positivi (su 574 tamponi effettuati, con un tasso che si attesta al 2%). 7 sono di Campobasso (il cluster sarebbe scoppiato in seguito a due battesimi e una cresima che si sono tenuti in un agriturismo della provincia di Campobasso. Si è poi allargato ed avrebbe coinvolto un supermercato del capoluogo in cui sono stati individuati casi di contagio) e 2 di Gildone. Gli altri 3 positivi sono di Guardialfiera, Ripalimosani e Sepino. 3 le persone guarite (Campobasso, Guardiaregia e Riccia). Sono 82 i casi attualmente positivi in regione e oltre 13mila le persone guarite. 6 i pazienti ricoverati attualmente al Cardarelli, tutti nel reparto di malattie infettive. Fermo a 491 il numero delle persone decedute in regione a causa del Covid. 2.473 invece i soggetti attualmente in isolamento.

I positivi riscontrati nella giornata odierna:

Campobasso 7

Gildone 2

Guardialfiera 1

Ripalimosani 1

Sepino 1