Coronavirus: 101 positivi, 8 in terapia intensiva (TUTTI I DATI)

Attualmente sono 217 i soggetti in isolamento e 164 quelli in sorveglianza

Coronavirus, sono 101 i tamponi positivi in regione. 18 le persone a malattie infettive e 8 quelle in terapia intensiva (NELLA TABELLA IN BASSO TUTTI I DATI). I Pazienti asintomatici sono 46, quelli dimessi asintomatici sono 11. 3 i pazienti guariti. 8 le persone decedute (6 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 1 di fuori regione). L’invito alla popolazione molisana è come sempre quello di restare a casa e muoversi solo in caso di stretta necessità.