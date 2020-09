Coronavirus: 10 persone guarite e 4 nuovi positivi su 384 tamponi processati

Grazie al pre-ricovero individuato uno dei positivi potenzialmente pericoloso

Un bollettino in chiaro-scuro quello diramato questa sera (10 settembre) dalla Asrem sul fronte del contrasto al Coronavirus.

Iniziamo dalle buone notizie: ci sono 10 persone guarite e si tratta di:

una persona di Ripalimosani (cluster Croazia); uno di Campobasso (anch’egli cluster Croazia); 6 guariti a Campobasso del cluster Venezuela; un guarito a Termoli (secondo cluster Grecia) ; un guarito a Isernia (cluster Pavia).



E poi ci sono anche le note dolenti: 2 positivi a Gambatesa (cluster noto); un positivo a Campobasso (cluster noto); un positivo a Colle D’Anchise (rientrato dall’estero). Relativamente a quest’ultimo caso il dg Asrem Oreste Florenzano ha avuto modo di precisare che:

«Le metodologie di sicurezza che la Asrem ha messo in atto anche per l’ospedale Cardarelli di Campobasso hanno consentito nella giornata di oggi (10 settembre) con le procedure di pre-ricovero un paziente positivo al Covid. Ciò a sottolineare l’importanza dei protocolli instaurati e grazie all’ottimo lavoro svolto dal personale Asrem del Cardarelliè stato possibile intercettare questa situazione potenzialmente pericolosa che invece è stata gestita in maniera egregia».



Elevato il numero di tamponi processati dalla Asrem: ben 384

Scende a 89 il numero degli attualmente positivi in Molise.