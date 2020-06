“Corona”: ma non quella dell’Assunta. Il commovente “racconto” di Giovanni Teberino

di Giovanni Teberino

E così appresi dalla tv che con il DPCM del 8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte aveva emesso il decreto della chiusura dei Musei in tutta Italia, oltre alle tante altre attività. Il virus era arrivato e si stava diffondendo. Preparai dei cartelli da mettere nella bacheca e all’entrata del Museo, anche se per il decreto la chiusura era fino al 20 marzo io scrissi “ fino a nuove disposizioni ministeriali ”, non credevo finisse presto. Già c’erano prenotazioni e convegni al Museo che naturalmente furono rimandate, chissà a quando. I giorni passarono e il cancello del Museo restava sempre chiuso, almeno una volta a settimana mi ci recavo per un oretta per vedere come procedeva, ma nel pomeriggio del 12 marzo entrai dal cancelletto, lo richiusi e mi avviai verso la porta. Ad un certo punto vidi tra le fioriere un foglio celeste, lo raccolsi e sopra c’era un disegno di Davide (c’era anche il cognome), che rappresentava un arcobaleno tra due nuvole, un sole splendente e un bel prato verde. L’emozione si fece sentire vedendo quel disegno, fatto da un bambino, e trovarlo nel piazzale, dove i protagonisti dei Misteri sono quasi tutti bambini, fu ancora più forte. Forse era un segno che tutto sarebbe andato per il meglio e se lo dicono i bambini sicuramente bisogna crederci. I giorni passavano e i contagi crescevano anche in Molise, pur se lievemente. Intanto sulla pagina Facebook del Museo dei Misteri era iniziato un viaggio virtuale giornaliero con foto e video, per tener sempre aperto, anche solo con la fantasia, il tempio della secolare tradizione della città. Si avvicinava la Pasqua e tra le tante interviste al Sindaco Gravina, domande riguardanti la processione del Venerdì Santo e quella del Corpus Domini. Il primo cittadino annunciò che la processione del Venerdì Santo non sarebbe uscita e il Corpus Domini quasi sicuramente si sarebbe recuperato a fine anno. Intanto sulla facciata esterna del Museo, dove vi è la scritta, era stata illuminata da tre faretti con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, “ in segno di sostegno ” al nostro Paese e alla nostra bella Città.

Pensare alla non uscita dei Misteri era un bel colpo, sia per me, per la mia famiglia, per l’Associazione e per tutta la città. Iniziai così a pensare a tutta l’organizzazione che sarebbe partita subito dopo pasqua, già dal 18 aprile, per continuare fino al 14 giugno. I collaudi, i ritocchi, i vestiti rimessi a nuovo, le prove dei bambini, i certificati medici, le riunioni, il coordinamento, il giro del percorso, la messa, la donzella… E poi le bancarelle, il cantante, la processione del Santissimo, l’atmosfera caotica di quei giorni, che a Campobasso vuol dire festa. Arriva così il giorno del Corpus Domini, con l’apertura del cancello alle 6.00, tra la preoccupazione che tutto vada bene, fino al rientro dell’ultimo Mistero al Museo con l’emozione indescrivibile che si fa sentire da oltre 40 anni. E poi il giorno dopo, di nuovo tutti al Museo, a commentare e raccontare tutte le curiosità e le fasi appena trascorse, per poi allineare nuovamente i Misteri, lavare e ripulire tutto, sistemare i camici dei portatori, i vestiti, e aspettare il famoso panino col prosciutto campobassano (la mortadella) e la mezza birra. Mi mancheranno, come credo a tutti gli addetti ai lavori, mancherà il grido: “ scannett allert.. uno, due e treee ” che non si sentirà, beh quest’anno tutto questo non ci sarà.

Il Museo è silenzioso, tutto è fermo, le “strutture” spoglie sembrano cercare qualcosa, forse i bambini da ospitare sui seggiolini, sentire la gioia di chi è stato scelto e il pianto di chi purtroppo non potrà salire. Sicuramente sarà un anno diverso dagli altri, tra i più tristi, dopo quella della scomparsa di mio padre, e il pensiero non può andare anche a lui, che sicuramente avrebbe detto, “ e vabbuò aspettàme “.

Un pensiero va anche a chi in questo periodo ci ha lasciati nel silenzio e nella solitudine dell’ultimo viaggio, rinunciando anche all’abbraccio dei loro cari.

Sicuramente, il 14 giugno alle 8,00, se non anche prima, sarò al Museo con la divisa dell’Associazione ed aspetterò l’orario dell’uscita, le 10.00, quando, nel silenzio della città deserta, aprirò il cancello e con la fantasia il primo Mistero, il S. Isidoro, uscirà dal Museo sulle note del Mosè di Rossini, mentre dalle finestre e dai balconi tutti i campobassani, ancora increduli e con gli occhi lucidi, applaudiranno.

Ma nonostante tutto, buon Corpus Domini a tutti.