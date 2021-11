“Cornuti” in piazza per la loro festa, quando la goliardia sposa la tradizione (VIDEO)

Indossano le corna e lo fanno con orgoglio perché, oggi, a Rionero, sono un simbolo di una festa che è davvero sentita in paese.

È San Martino, “che aveva le corna in sino”, il vero protagonista di questa ricorrenza, che alla tradizione religiosa ha voluto aggiungere uno spirito folkloristico e goliardico.

Vincenzo D’Amico, ideatore della festa, ha spiegato che il cornuto, che siede sul trono e viene portato in spalla in processione, è il capro espiatorio del paese.

Alcuni sono venuti anche da Isernia per assistere al cornuto sul trono, che ha sfilato orgogliosamente tra le vie del paese. Si chiama Remo e non è sposato, ma è contento di aver divertito un’intera piazza di persona venute appositamente per lui.