Cornicione si stacca e cade a pochi passi da una donna a spasso col cagnolino

Campobasso, Zona Vazzieri: viva per miracolo donna 54enne

Se l’è vista brutta una donna di Campobasso di 54 anni, che stava passeggiando con il suo cagnolino, nella zona residenziale “Vazzieri” di Campobasso. Uscita di casa, dopo pochi passi, si è vista piombare inaspettatamente a pochi metri dai piedi, alcuni pesanti massi, staccatisi dal cornicione dello stabile in cui vive.

Il fabbricato, costruito negli anni ’80, alto diversi piani, ha ceduto probabilmente a causa dell’aumento delle temperature degli scorsi giorni, a causa della dilatazione del vecchio cemento. Raccolta la testimonianza della donna, che ripresasi dallo choc è rabbrividita nel pensare che solo qualche giorno addietro, aveva ospitato per le festività del Corpus Domini, una famiglia di Napoli con tre bambini che aveva visto giocare proprio nel piccolo piazzale dove si è verificato il crollo.

L’amministratore condominiale del palazzo, preoccupato dell’accaduto, ha disposto immediatamente la messa insicurezza della zona, facendola recintare. Dopo tanto spavento, rimane l’amaro in bocca alla malcapitata, che lamenta l’inettitudine di qualche condomino che, consapevole della precarietà dello stabile, non si è affatto preoccupato di segnalare il pericolo imminente proveniente dalla “caduta massi” nella zona antistante la propria cantinetta.