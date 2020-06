Cornicione pericolante in via Mazzini, risolvono tutto i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco: che sia lieve o sia grave (l’intervento), loro ci sono sempre. C’erano anche pochi minuti fa (6 GIUGNO) in via Mazzini a Campobasso dove era stato segnalato un cornicione pericolante da un edificio che dà su una delle strade più trafficate e popolate della città. E’ stato necessario interdire per qualche minuto la circolazione delle auto, ma alla fine tutto risolto. Anche nelle piccole cose, si vedono i grandi uomini. Grazie ai Vigili del fuoco.