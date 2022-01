L’esemplare è stato soccorso dai volontari che lo hanno consegnato a chi di dovere per tutte le cure del caso

Non si ferma l’attività delle Guardie EcoZoofile Anpana Molise ed in particolar modo dei volontari della sezione di Termoli che sono intervenuti per prestare soccorso ad un Cormorano in difficoltà nei pressi del porto di Termoli. L’esemplare è stato soccorso dai volontari nella tarda mattinata di oggi, 3 gennaio 2022.

Per cause ancora da accertare l’esemplare era paralizzato, forse per qualcosa che ha mangiato o forse per un incidente di percorso durante la pesca. La risposta arriverà prossimamente dagli esperti del settore hanno fatto sapere- Noi ci siamo occupati del primo soccorso ed abbiamo offerto un posto caldo per l’animale che poi è stato consegnato agli organi competenti”.