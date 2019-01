Coriolis e Hotel San Giorgio lanciano “Molecole D’Emozioni”

Si chiama “Molecole d’Emozioni” la nuova iniziativa gastronomica del Gruppo Eden della famiglia Damiano che anche per quest’anno diversifica la propria proposta culinaria d’eccellenza e lancia sul mercato una nuova formula del gusto, la cucina emozionale. «Siamo entusiasti di inaugurare oggi un nuovo ed esclusivo servizio di ristorazione d’eccellenza con il lancio della food collection 2019 e la presentazione della nostra cucina emozionale – comunicano dal Dipartimento Marketing del Gruppo – 45 nuove pietanze, 45 nuove sculture gastronomiche che insieme alle 500 della nostra storia, la storia Eden, costituiscono la selezione di food più ricca, avvolgente e sensazionale». Fiore all’occhiello della ristorazione d’eccellenza del gruppo Eden, il catalogo “Food Collection”, iniziativa grafico-editoriale che si ripete ogni anno, racchiude tutta la passione e l’esperienza degli chef di struttura. Dalle selezioni di finger-food agli antipasti, dai primi ai secondi piatti, dagli scenografici buffet di salati e ai dolci affidati alle sapienti mani degli chef pasticcieri del Gruppo, la Food Collection è pensata per colpire al cuore e al palato. Alta cucina internazionale che incontra elementi della tradizione enogastronomica molisana e abbraccia l’influenza culinaria mediterranea per un risultato raffinato e ricercato che stuzzica l’occhio e solletica il gusto. «Ogni molecola, ogni abbinamento gastronomico, ogni ingrediente delle 45 nuove pietanze è stato emozionalmente studiato, nel corso di 3 mesi, per esaltare la dimensione sensoriale e offrire all’occhio e al palato esperienze esclusive ed inimitabili – spiegano gli chef esecutivi Amedeo D’Aversa, Orazio Fiore e Alessandro Santoro. «La cucina emozionale – concludono dal Gruppo Eden – è frutto di un nostro convinto investimento nella cultura del cibo e dell’offerta gastronomica d’eccellenza che insieme alla location, al suo panorama bucolico e suggestivo, ai 6000 mq di verdi giardini, alla piscina con fontane luminose, completa un servizio, il servizio Eden, che innova e si rinnova, che scalda i cuori e garantisce emozioni di qualità». Le 45 nuove pietanze emozionali entreranno nel circuito della grande banchettistica del Coriolis by Eden e della ristorazione quotidiana dell’Hotel San Giorgio già a partire da febbraio e aprono la strada a un ulteriore importante investimento del Gruppo che si prepara ad inaugurare, per primo in Molise, anche i servizi della gastronomia molecolare.