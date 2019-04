Cori razzisti contro i giocatori del Kalena, arrivano le scuse ufficiali

LARINO

E’ stato considerato un incidente di percorso con tanto di scuse ufficiali quanto accaduto a fine gara sugli spalti nei confronti di alcuni giocatori del Kalena. «Il Presidente, i dirigenti e i calciatori venuti a sapere a fine gara di quanto accaduto sugli spalti a cura di alcuni ragazzini minorenni che hanno insultato dei calciatori di colore della squadra Kalena con cori razzisti, si scusano e si dissociano da quanto accaduto. L’episodio capitato ed isolato – si legge in una nota stampa – è stato un incidente di percorso e come tale deve ESSERE TRATTATO, noi come società, ne terremo insegnamento, e prenderemo seri rimedi affinché episodi simili non si ripetano. Per quanto sopra a nome di tutta la società, a causa di quanto accaduto, porgo le mie scuse, alla società Kalena, al signor arbitro, al commissario di campo e alla Federazione Giuoco Calcio Molise e a tutti quelli che il comportamento di alcuni ragazzini minorenni abbiano offeso».