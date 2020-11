Cordoglio per la morte della mamma di suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana di Termoli-Larino

Il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, il Presbiterio, gli operatori della Caritas e tutta la comunità diocesana esprimono vicinanza e affetto a suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas di Termoli-Larino, per la morte della cara mamma Maria Rosaria avvenuta a Foggia, all’età 84 anni.

In questo momento di dolore ci uniamo a suor Lidia e alla sua famiglia in comunione di preghiera affidando l’anima di Maria Rosaria all’abbraccio misericordioso del nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo, nella luce del suo volto, dell’amore e della pace.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 23 novembre 2020, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Foggia.