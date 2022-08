Cordoglio per la morte del papà di don Nicola Mattia

Il Vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza a don Nicola Mattia, parroco di San Martino in Pensilis, per la morte del caro papà Vincenzo, avvenuta domenica 7 agosto 2022 all’età di 85 anni.

In comunione di preghiera partecipano al dolore del sacerdote, della mamma, del fratello, delle sorelle e di tutti i suoi familiari nell’affidamento amorevole al Signore Gesù Cristo, Risurrezione e Vita. La data dei funerali, che si terranno nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Guglionesi, sarà comunicata al più presto.