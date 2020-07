Cordoglio per la morte del fratello sacerdote di suor Angela Giuliani

Il Vescovo Gianfranco De Luca e la comunità diocesana esprimono vicinanza e affetto a suor Angela Giuliani, già sorella servente delle suore della Carità a Termoli, per la morte del fratello sacerdote Giovanni.

Mons. Giovanni Giuliani, originario di San Marco in Lamis, era stato ordinato sacerdote il 28 agosto 1979 ed era attualmente officiale della segreteria di Stato in Vaticano. Viene ricordato come “Una presenza operosa, caratterizzata da docilità, delicatezza d’animo e discrezione”.

In comunione di preghiera nell’affidamento al Signore Gesù Cristo dell’amato fratello siamo vicini a suor Angela per tanti anni punto di riferimento a Termoli e sul territorio diocesano per il servizio prestato con amore e abnegazione per tutta la comunità.

La salma si trova nell’obitorio della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e vi resterà fino alle 15 di oggi, poi verrà traslata nel cimitero di San Marco in Lamis dove alle 17 sarà celebrata la Santa Messa esequiale presieduta dall’arcivescovo in forma ristretta con i familiari e i religiosi.