Cordoglio dalla Flc Cgil Molise per la scomparsa di Alessandro Di Palma

La segreteria regionale, i componenti del direttivo e le RSU della FLC CGIL Molise, partecipano al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutta la comunità scolastica dell’I.C “Brigida” di Termoli per la perdita del compianto Prof. Alessandro Di Palma.

Ricorderemo Alessandro come docente, come artista e come uomo pronto a mettersi a disposizione in tutti i campi, anche come componente dell’assemblea generale regionale della FLC CGIL e rappresentante dei lavoratori della sua scuola. Una perdita per tutta la comunità scolastica molisana, a cui Alessandro ha dato lustro con il suo impegno e la sua riconosciuta professionalità. Ciao, Alessandro, che la terra ti sia lieve.