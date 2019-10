Corallo interviene sul decreto ingiuntivo del Consorzio di Sviluppo

Il sindaco di Trivento scrive ai consiglieri comunali: «Risulta relativo al periodo che va dal 2002 al 2016»

Decreto ingiuntivo del Consorzio di Sviluppo, Corallo informa i consiglieri comunali. «Considerata la disastrosa situazione finanziaria del Consorzio – scrive Corallo – per lo sviluppo industriale Campobasso- Boiano, e ritenuto opportuno informare i singoli consiglieri comunali, si comunica che in data 21 ottobre 2019, acquisito al protocollo dell’Ente n. 16127, è stato notificato un ricorso per decreto ingiuntivo da parte del suindicato Consorzio ingiungendo al Comune di Trivento il pagamento della somma complessiva di Euro 1.131.341,37 maggiorata degli interessi e Delle spese successive. Si chiarisce che il potenziale credito del Consorzio risulta relativo agli esercizi che vanno dal 2002 al 2016».