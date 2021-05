Coprifuoco, convocata la cabina di regia per decidere il nuovo orario

Sarà la cabina di regia convocata per domani, lunedì 17 maggio, a decidere quale sarà il nuovo orario di partenza del coprifuoco. Le intenzioni del Governo, infatti, sono quelle di prolungare l’orario del coprifuoco oltre le 22, come attualmente è in vigore. Intenzioni che sono rafforzate dalla discesa del numero dei contagi e dalle nuove indicazioni sull’efficacia dei vaccini che hanno dimostrato che a 35 giorni dalla prima dose di vaccino il rischio di decesso per Covid-19 è calato del 95%, il rischio di ricovero del 90% e quello di contrarre l’infezione dell’80%. Cinque mesi dopo la prima vaccinazione del 27 dicembre e oltre 26milioni di dosi somministrate dopo, l’Istituto superiore di sanità assieme al Ministero della Salute e in collaborazione con i referenti regionali della sorveglianza integrata Covid-19 e dell’anagrafe nazionale dei vaccini, hanno pubblicato il primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione anti Covid-19 da cui emerge l’altissima efficacia della somministrazione dei vaccini già a due settimane dalla prima inoculazione, efficacia che cresce fino all’80% contro il rischio di contrarre l’infezione da Coronavirus già a 35 giorni e prima della seconda dose. Lo studio raccoglie i dati dl 27 dicembre, giorno di avvio della campagna vaccinale in Italia, al 3 maggio 2021, su 13.7 milioni di persone vaccinate con i quattro preparati. Non viene specificata, però, l’efficacia di ogni singolo vaccino “poiché sono stati introdotti in fasi successive e somministrati a popolazioni con diverso profilo di rischio: è necessario attendere un periodo di follow up più lungo per poter ottenere risultati più solidi e confrontabili”. Si tratta in ogni caso di dati importanti in vista delle riaperture e dell’estate, considerando anche la volontà di accorciare l’orario del coprifuoco tra le 23 e le 24. Il nuovo orario che sarà deciso dalla cabina di regia di domani dovrebbe entrare in vigore a partire dalla settimana successiva, mentre per quanto riguarda l’abolizione del divieto di uscita notturno bisognerà aspettare almeno l’inizio di giugno.