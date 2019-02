Coppietta aggredita da bulli in pieno centro a Campobasso

CAMPOBASSO

Una brutta avventura proprio nel giorno di San Valentino quella vissuta da una coppia di fidanzati che hanno denunciato presso gli uffici della Questura di essere stati aggrediti da un gruppo di ragazzi in pieno centro a Campobasso. I due pare siano stati avvicinati dal piccolo branco di bulli e sono iniziati gli apprezzamenti verso la ragazza. Il fidanzato li ha redarguiti e per tutta risposta è stato aggredito in una zona molto centrale della città, non lontano da piazza Pepe. Dopo l’aggressione i bulli si sono dileguati e ora vengono attivamente ricercati dalla Polizia.

FOTO D’ARCHIVIO