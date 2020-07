Coppia molisana aggredisce Carabinieri, arrestata e condannata

Capriati al Volturno, una coppia molisana che gestisce una pizzeria nel paese ai confini della Campania è finita nei guai.

Pietro P., 49enne, originario di Fornelli (in provincia di Isernia) e Gabriella T., 45enne, originaria di Macchiagodena (provincia di Isernia), hanno mostrato subito segni di nervosismo e intolleranza verso un improvviso controllo dei Carabinieri nel loro locale. Hanno subito iniziato ad inveire contro i militari della compagnia del Matese. Quando i carabinieri stavano procedendo al sequestro di alcuni alimenti conservati senza la necessaria tracciabilità, allora la coppia si è scagliata contro i militari. La donna avrebbe colpito con un calcio il maresciallo, mentre l’uomo avrebbe afferrato il militare per un braccio trascinandolo a terra. Per questa ragione, i due sono stati fermati e collocati ai domiciliari. Ieri mattina si è svolta la udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I due imputati hanno patteggiato e sono stati condannati alla pena di 5 mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa. Quindi sono tornatoi in libertà.