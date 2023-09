Coppia “diabolica” alla sbarra, sottratti 157mila euro ad una anziana parente

Isernia, compariranno il 9 aprile del 2024, davanti al giudice Costanza Cappelli, i due anziani coniugi di Rocchetta al Volturno (88 e 80 anni) accusati di aver raggirato e sottratto ad una loro parente buoni fruttiferi per più di 157mila euro. I due coniugi sono stati rinviati a giudizio dal Gup Micaela Sapio. Disposto anche il sequestro della ingente cifra. Parte civile la nipote dell’anziana raggirata che, nel frattempo, è deceduta, ma ci sono scritti e video che inchioderebbero la “diabolica” coppia di coniugi, riportando quanto dichiarato dalla loro vittima a sua nipote, prima di morire. Quest’ultima, in qualità di erede dell’anziana deceduta, si è affidata all’avvocato Daniela Iannotta, per recuperare la somma, che sarebbe dovuta rientrare nell’asse ereditario e che, invece, con un abile raggiro, sarebbe stata intascata anzitempo dai due coniugi finiti a giudizio.