Coppia di cinghiali ‘innamorata’ del centro di Campobasso

I due esemplari immortalati in video e foto mentre si aggirano in via Genova

Come i Parioli di Roma hanno adottato un esemplare di cinghiale che per giorni ha fatto bella mostra di sé in una delle zone in della Capitale, anche Campobasso – il centro città per la precisione – potrebbe fare lo stesso con questa coppia di cinghiali che da due giorni si muove tranquillamente tra le strade principali e le traverse del capoluogo.

Stavolta un lettore li ha filmati in via Genova, proprio a due passi dal centro mentre attraversano la strada. Per giunta senza guardare.