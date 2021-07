Coppia accusata di estorcere denaro a un medico: in aula le testimonianze dei carabinieri

Nuova udienza oggi (venerdì 2 luglio 2021) in tribunale per la coppia accusata di estorcere denaro a un medico: in aula i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del professionista (il quale si è costituito parte civile). La coppia residente a Campobasso, come detto, è accusata di aver estorto denaro a un dottore della provincia di Benevento. I due (assistiti dall’avvocato Silvio Tolesino) sono stati arrestati lo scorso gennaio: estorsione aggravata e continuata le accuse. Per gli inquirenti avrebbero estorto non sono denaro al professionista ma sarebbero anche riusciti a farsi produrre, gratuitamente, una pratica per il riconoscimento di invalidità.