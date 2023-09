Coppa Rally di Zona, il pilota campobassano Rivellino chiude con un ottimo terzo posto

Chiusura della stagione in grande stile per il pilota campobassano Nicola Rivellino, che mette in archivio questa estate bollente sulle strade del Centrosud Italia con un terzo posto di Classe al Rally del Gargano (andato in scena domenica 24 settembre), ma ancora più salendo sul terzo gradino del podio nella classifica nazionale della VII Coppa Rally di Zona.

Una stagione particolarmente difficile, competizioni che hanno messo a dura prova la tenacia dei piloti. Basti pensare al caldo fuori norma che ha interessato tutto lo stivale per numerosi weekend, momenti durante i quali si sono svolte tutte le tappe della Coppa.

In Puglia, sul Gargano, è stata la pioggia battente e le forti raffiche di vento a testare la bravura degli equipaggi, partiti in 70 ma ad arrivare al traguardo ne sono stati appena 40.

Rivellino è stato tra questi, non ha mollato, ha tenuto duro ed alla fine ha portato a casa un ‘bronzo’. A fine stagione il pilota di Campobasso, soddisfatto per il risultato, ringrazia gli sponsor (La Molisana, Albanese Perforazioni, Di Biase costruzioni, Banca delle Province Molisane, Autopia e B&B Dolci Notti) e che da sempre credono in lui e continuano a scommettere sulle sue qualità