Coppa Parigi: Orrino, D’Agostino e Trevisi staccano pass per Criteria Nazional Giovanili

A Canosa sul podio anche gli atleti della Special Team Mover M2

E’ stata una domenica ricca di ottime prestazioni per gli atleti della M2. Ieri infatti, nella seconda tappa della Coppa Parigi, nella sette corsie dell’impianto di Campodipietra ben tre atleti del presidente Mascioli hanno centrato la qualificazione ai Criteria Nazionali Giovanili di scena dal 25 al 28 marzo 2022 a Riccione.

Sofia Orrino si qualifica per la competizione nazionale nella sua categoria R1 nel 50 stile con il tempo di 28”06. Al maschile, nei 100 dorso, primo posto e qualificazione per Riccione per Alessio D’Agostino che vince con il tempo di 58”67. Ancora conferme nella categoria J1 Alessandro Trevisi che nei 100 stile libero si qualifica per i Criteria con il primo posto chiuso con il tempo di 51”43. Ottima anche la sua performance nl 50 farfalla dove è secondo (25”84).

Buone le prestazioni anche di Francesca Di Iorio, prima nel 50 e nel 100 dorso chiusi rispettivamente con il tempo di 29”22 e 1’06”12, dove Sofia Pallante si è piazzata sul terzo gradino del podio (1’07”86). Giulia Ruggiero con il tempo di 27”37 è prima nel 50 stile e seconda con il crono di 30”74 nel 50 farfalla. Alessia Di Paola è terza nel 50 (27”89) e nel100 stile (1’01”96). Terzo gradino del podio nel 100 dorso per Federico Di Rito (1’02”72). Bronzo anche per Maira Margiotta nel 400 stile (4’51”76) per Antony Latessa nel 50 stile (24”93) e per Ambra Di Paola nel 100 misti (1’17”56).

Ma la giornata di ieri è stata una giornata significativa anche per gli atleti della Special Team Mover M2, Nicolas Latella e Chiara Simonelli che sono saliti sul podio a Canosa di Bari nella manifestazione regionale Special Olympics.