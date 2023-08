Coppa Italia, Vastogirardi-Campobasso: ecco come acquistare i biglietti per la gara del 3 settembre

Si giocherà alle ore 15.00 presso il Di Tella di Vastogirardi il match di Coppa Italia Dilettanti, Asd Polisportiva Vastogirardi – Campobasso FC. «I biglietti a disposizione per entrambe le tifoserie – si legge in una nota dell’Asd Vastogirardi – sono 250 come da disposizioni degli organi competenti.

Da domani inizierà la prevendita per il settore ospiti che sarà gestita dal Campobasso FC. L’acquisto del tagliando sarà solamente in prevendita al costo di € 10 + 1 costi di prevendita presso il Campobasso Store, come comunicatoci dalla stessa società. I biglietti saranno nominativi.

Da questo pomeriggio stesso sarà possibile invece acquistare il tagliando per il settore locali presso Bisciotti Marisa alimentari e tabaccheria – Via Mazzini N°4 Vastogirardi al costo di € 10 + 1 costo prevendita o al botteghino il giorno della partita al costo di € 10.