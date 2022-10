Coppa Italia regionale, il Real Guglionesi ferma il Campobasso: 0-0 al Comunale

Nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale i Lupi falliscono all’88’ un rigore con Fruscella: la qualificazione si deciderà nel match di ritorno a Campobasso

Il Real Guglionesi ferma sul proprio terreno il Campobasso 1919 sullo 0-0 nell’andata degli ottavi di finale della coppa Italia regionale. I rossoblù di Di Meo hanno cercano di concretizzare la mole di gioco creata, ma trovano un avversario che sa soffrire cercando di far male in ripartenza. L’occasione ghiotta per il Campobasso arriva all’88’: Fallo di Colucci su Tizzani in area che l’arbitro Izzo di Isernia punisce con il calcio di rigore. Sul dischetto va Fruscella che spiazza Sciretta, ma centra il palo interno con il pallone che non entra e viene spazzato via dalla difesa di casa. Alla fine resiste lo 0-0 che lascia aperta la qualificazione al turno successivo per entrambe nel match di ritorno che si giocherà a Campobasso.