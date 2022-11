Coppa Italia regionale, il Campobasso impatta (0-0) a Ripalimosani

Nessun gol al Vitantonio, ma i padroni di casa recriminano per un palo nell’andata dei quarti di finale. La qualificazione si deciderà al ritorno a Selva Piana il prossimo 23 novembre

Finisce a reti bianche al “Marco Vitantonio” di Ripalimosani tra i padroni di casa e il Campobasso 1919 nell’andata dei quarti di finale della coppa Italia regionale. I rossoblù di Di Meo, nonostante qualche comprensibile cambio nell’undici titolare, provano ad imporre il loro gioco, ma i ragazzi di Bentivoglio oppongono una coriacea resistenza – nonostante una categoria di differenza a loro svantaggio – e vanno anche vicini al gol colpendo un palo.

Alla fine regge lo 0-0 che rimanda ogni discorso per la qualificazione al prossimo 23 novembre quando al Selva Piana andrà in scena la gara di ritorno. Ora per i rossoblù c’è da preparare la trasferta di domenica prossima in campionato con l’Aurora Alto Casertano, terza in classifica, mentre il Ripalimosani è atteso in casa del Baranello.