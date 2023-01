Coppa Italia regionale, Campobasso in finale con l’Aurora Alto Casertano: eliminate Venafro e Turris

I rossoblù si sono imposti per 4-0 a Selva Piana: a segno Traorè, Ripa, Lombari e Vanzan dopo l’1-0 dell’andata, mentre ai campani è bastato lo 0-0 a Rotello dopo il 3-0 in casa. La sfida per alzare il trofeo si disputerà domenica 5 febbraio

Il Campobasso 1919 attende un tempo e poi dilaga rifilando quattro reti al Venafro dell’ex Alfonso Camorani nel ritorno della semifinale di coppa Italia regionale allo stadio di contrada Selva Piana. I rossoblù di Di Meo, forti dell’1-0 conseguito nella gara di andata, la sbloccano al 62′ con Traorè che raccoglie un cross di Cavallini dalla destra insaccando con un tocco ravvicinato. Al 67′ arriva il raddoppio con Ripa direttamente su calcio di punizione e, dopo soli tre minuti, c’è anche la firma di Lombardi servito in area dallo stesso Ripa che fa centro in diagonale. Nel recupero, al 93′, c’è gloria anche per Vanzan che va a segno per il 4-0 definitivo.

I rossoblù in finale troveranno l’Aurora Alto Casertano che ha pareggiato 0-0 con la Turris sul terreno di Rotello, ma all’andata si era imposta per 3-0. La gara si disputerà in campo neutro il prossimo 5 febbraio.

CAMPOBASSO 1919: Di Renzo, Cascione, Vanzan, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Todella, Ripa, Traoré, Lombari.

A disp.: Pinto, Tizzani, Sabatino, La Montagna, Anastasia, Guillari, Di Lallo.

All.: Di Meo

VENAFRO: Roncone, Russo, Zavarone, Cipriano, Ianniello, Velardi, Coia, Paolella, Bianchi, Famiano, Martino.

A disp.: Valente, Capo, Rossetti, Fusotto, Parisi, Cantone, Sylla Sylla.

All.: Camorani.

ARBITRO: Paolo Izzo (Isernia).

ASSISTENTI: Simone Graziano Azzariti (Termoli) e Vincenzo Griguoli (Isernia).

MARCATORI: 62′ Traoré (C), 67′ Ripa, 70′ Lombari (C), 93′ Vanzan (C).