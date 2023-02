Coppa Italia nazionale, regge il fortino del Sambuceto a Selva Piana: solo 0-0 per il Campobasso 1919

Pari a reti bianche per i ragazzi di Di Meo nell’andata degli ottavi con gli abruzzesi: Tizzani, al 93′ in contropiede a tu per tu con il portiere Di Donato, si divora il possibile 1-0. Il ritorno il prossimo 22 febbraio in Abruzzo. Ora testa ad Isernia (a -2 dai rossoblù) per il big match in campionato

Il pallone calciato sull’esterno della rete da Tizzani in contropiede, a tu per tu con Di Donato al terzo dei cinque minuti di recupero, è lo specchio fedele della gara delle occasioni mancate per il Campobasso 1919 nell’andata degli ottavi di finale della fase nazionale della coppa Italia di Eccellenza con il Sambuceto a Selva Piana. Gli abruzzesi, decimi in classifica nel loro campionato guidato dall’Aquila (battuta nella finale tricolore regionale), sono scesi in campo per la prima volta nella loro storia in un palcoscenico così prestigioso (“Godetevi lo spettacolo”, le parole di mister Ronci ai suoi ragazzi) che ha ospitato gli anni della serie B e anche la nazionale maggiore.

Il Campobasso cerca di fare la partita creando occasioni e con buon ritmo, ma il fortino sambucetese regge anche grazie agli interventi del portiere Di Donato che gli permette di portare a casa un prezioso pareggio in vista del ritorno che si giocherà il prossimo 22 febbraio. Archiviato il pari a reti bianche, la testa degli uomini di mister Di Meo è già a domenica prossima al campionato quando affronteranno l’Isernia – a -2 in classifica dai rossoblù – allo stadio Lancellotta in cui andrà in scena il vero crocevia della stagione.

CAMPOBASSO: Pinto, Cascione, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Potenza, Vanzan, Traoré, Guillari, Franchi.

A disp.: Di Rienzo, Sabatino, Tizzani, Colantuono, La Montagna, Tordella, Di Lallo, Anastasia, Lombari.

All.: Di Meo.

SAMBUCETO: Di Donato, Brattelli J., Brattelli B., Silvestri, D’Angelo, Orlando, Marfisi, Ranieri, Sparvoli, Camplone, Rodia.

A disp.: Salvatore, Marchionne D., Carminelli, Mancini, Marchionne A., Barrow, Centorame, Puglielli, Braccia.

All.: Ronci

ARBITRO: Schifone (Taranto).

ASSISTENTI: Minerva (Lecce), D’Ambrosio (Molfetta).