Coppa Italia Napoli-Perugia, arbitrerà il termolese Massimi

REDAZIONE TERMOLI

Sarà il termolese Luca Massimi l’arbitro della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Perugia, in programma domani, 14 gennaio alle 15 al San Paolo. L’arbitro molisano arbitrerà dunque la sfida di coppa Italia tra Napoli e Perugia. Lo rende noto l’Aia con il comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale. È la prima volta che il termolese arbitrerà il Napoli. In questa stagione, però, il fischietto ha già arbitrato in Coppa Italia: la gara valida per il 2° turno tra Salernitana e Catanzaro, lo scorso 11 Agosto. Il giovane termolese lo scorso maggio era stato premiato come l’arbitro più votato dagli allenatori della serie B nel contesto della manifestazione “Gran Galà Top 11 Serie B”.