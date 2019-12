Coppa Italia, la finale sarà tra Acli Campobasso-Campodipietra e Tre Pini

Eliminate in semifinale Real Guglionesi e Venafro: l’ultimo atto il 2 febbraio 2020

CAMPOBASSO. Sarà tra Acli Campobasso-Campodipietra e Tre Pini la finale della coppa Italia regionale che si terrà il 2 febbraio 2020. Eliminate, dunque, in semifinale rispettivamente il Real Guglionesi, travolto per 5-0 all’antistadio di Campobasso dai ragazzi di Morrone a segno con la tripletta di Guglielmi e la doppietta di Tucci dopo il 2-1 dell’andata, e il Venafro, battuto per 2-1 in casa con due reti di Tudoshi e con il gol di Facecchia a completare il tabellino.

Le due finaliste, che militano entrambe in Eccellenza, si sono già affrontate in campionato in casa delle Acli Campobasso-Campodipietra pareggiando con un rocambolesco 5-5 nel quale il Tre Pini è riuscito ad acciuffare il pari sotto per 5-1. Se queste sono le premesse, sarà una finale davvero scoppiettante e, soprattutto, incerta.