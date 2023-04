Coppa Italia Karting (zona 4) in Molise. Le classifiche e le foto delle premiazioni

Presso il circuito federale di Santa Maria del Molise (Isernia) si è tenuto a partire da sabato 1 aprile, il lungo weekend di motori che in Molise ha visto gareggiare decine di piloti per la seconda tappa della Coppa Italia nazionale di Karting (Zona 4). Decine di piloti, meccanici e appassionati di motori hanno invaso la Pista Paradiso per assistere ad un vero e proprio spettacolo. Una manifestazione agonista che ha visto arrivare in Molise sportivi da Lazio, Abruzzo e Puglia, oltre ovviamente ai molisani, per un trofeo a cui tengono in tanti e prova lo è il record di piloti, oltre sessanta.

