Coppa Italia, il Campobasso “vede” la semifinale: 1-2 in casa dell’Insieme Formia

Nell’andata dei quarti (ritorno il 22 marzo a Selva Piana), rossoblù a segno con Tizzani e Ripa, mentre per i laziali accorcia Durazzo: riscattata la sconfitta di sabato scorso in campionato con il Campomarino

Il Campobasso ha un più di un piede nella semifinale di coppa Italia nazionale grazie al successo per 2-1 al Washington Parisio di Formia, valevole per l’andata dei quarti di finale della competizione tricolore. I rossoblù erano a caccia di riscatto dopo la sconfitta con il Campomarino nell’ultimo turno di campionato, di cui ha approfittato l’Isernia per riportarsi a -2 dal primato dei ragazzi di Di Meo.

In terra laziale, i Lupi passano in vantaggio al 23’ retropassaggio sfruttando un retropassaggio corto di testa di Sequino al proprio portiere Scognamiglio con Tizzani che insacca da pochi passi per lo 0-1. Il raddoppio arriva al 9’ della ripresa grazie a Ripa che sfrutta alla perfezione un assist di Traoré dalla destra. A stretto, giro, però i laziali accorciano sull’1-2 con Durazzo che prova a tenere aperte le speranze di qualificazione in vista del ritorno il 22 marzo a Selvapiana a Campobasso.

INSIEME FORMIA: Scognamiglio, Sequino, Savarise, Viscovich, Medici, Cabrera, Martino, Cesani Papalia, Bruglia, Durazzo, Gaita.

A DISP.: Mancino, Jawara, Ragosta, Cusanno, Puca, Petrozio, Franco, Schiavullo, Conte.

All: Gioia

CAMPOBASSO 1919: Di Rienzo, Cascione, Tizzani, Ioio, Sabatino, Fazio, Lombari, Tordella, Ripa, Traoré, Vanzan.

A DISP.: Pinto, Colombo, Cavallini, Colantuono, Anastasia, Di Lallo, Guillari, Potenza, Franchi.

All.: Di Meo

MARCATORI: 23′ Tizzani (C), 54′ Ripa (C), 57′ Durazzo (F).