Coppa Italia, il Campobasso si ferma in semifinale: solo 1-1 a Selva Piana con il San Marzano

Fruscella illude ad inizio ripresa, ma il vantaggio dura solo tre minuti. I campani accedono alla finalissima del 26 aprile a Firenze in virtù dell’1-0 dell’andata

Si ferma in semifinale con il San Marzano la corsa del Campobasso 1919 alla coppa Italia nazionale di Eccellenza. A Selva Piana, nella gara di ritorno, la gara termina 1-1 con i campani che, in virtù dell’1-0 dell’andata, accedono alla finalissima del 26 aprile a Firenze e sono anche già promossi in serie D avendo vinto il loro campionato regionale. I Lupi passano in vantaggio con Fruscella che la sblocca in apertura di secondo tempo, ma le speranze rossoblù vengono spente dal San Marzano dopo tre minuti con il pareggio firmato da Di Girolamo.

Nel finale, i ragazzi di Di Meo restano in dieci per il rosso diretto a Cavallini a causa di una “sbracciata” a Iuliano lanciato a rete. Resta però l’applauso della curva nord “Michele Scorrano” che chiede ai suoi beniamini di completare l’opera in campionato (+2 il vantaggio sull’Isernia) a tre partite dalla fine per sigillare la promozione in serie D ad iniziare da domenica dalla gara in casa del Pietramontecorvino.