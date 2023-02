Coppa Italia, il Campobasso 1919 vince anche fuori dal campo: “Grazie al Sambuceto per la fantastica accoglienza”

La risposta degli abruzzesi: “E’ nata spontaneamente un’amicizia con grandi valori. Vi auguriamo di tornare nelle categorie che vi appartengono e di risalire al più presto”

Il Campobasso 1919, dopo aver passato il turno agli ottavi di coppa Italia nazionale imponendosi per 1-0 in casa del Sambuceto con il Formia da affrontare ai quarti (andata in Lazio l’8 marzo, il ritorno il 22 a Selva Piana), vince anche fuori dal campo. In un post sui canali social ufficiali della società si legge: “Il Campobasso1919 ringrazia i dirigenti ed i giocatori dell’Asd Sambuceto Calcio per la fantastica accoglienza presso la “Cittadella dello Sport” di Sambuceto. Abbiamo vissuto due bellissime giornate di sport, la più bella pubblicità per due club e due tifoserie che fanno dello spirito sportivo e della giusta condotta la base del loro percorso. Grazie”.

Non si è fatta attendere la replica social della società abruzzese proprio sotto al post del Campobasso 1919: “E’ nata spontaneamente un’amicizia con grandi valori, ma vi sveliamo che il nostro direttore sportivo è nativo di Palata e i suoi genitori erano entrambi di quel luogo. Vi auguriamo di tornare nelle categorie che Vi appartengono e di risalire al più presto. Grazie”.