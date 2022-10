Coppa Italia, il Campobasso 1919 accede ai quarti: 3-1 al Real Guglionesi

Il Campobasso 1919 supera per 3-1 il Real Guglionesi nella gara di ritorno degli ottavi di finale della coppa Italia regionale (0-0 il risultato all’andata) e accede ai quarti. Il primo tempo si chiude senza gol, ma i rossoblù riescono a sbloccarla al 48′ con Vanzan. I neroverdi non si danno per vinti e riescono a pareggiare con un calcio di rigore trasformato da Pignatta al 59′. I padroni di casa, però, spingono e passano di nuovo in vantaggio con Traoré al 71′ e chiudono definitivamente il conto sul 3-1 con Franchi al 78′ che vale il passaggio ai quarti di finale, mentre il Real Guglionesi abbandona la competizione a testa alta.

Foto dalla pagina Facebook ufficiale del Campobasso 1919