Coppa Italia Futsal, Iuvenes Termoli e Sporting Cb in finale

Appuntamento sabato 4 al Palafiera di contrada Selvapiana a Campobasso

CAMPOBASSO. Il 4 gennaio 2020 al “Palafiera” di contrada Selvapiana a Campobasso si svolgerà la finale regionale della Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile. Scenderanno in campo alle 17 le due formazioni finaliste: Asd. Iuvenes Termoli e Asd Sporting Campobasso. Si ricorda, come disposto dal Regolamento delle Manifestazioni, che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ciascuno di 30 minuti), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, saranno calciati 3 tiri di rigore, alternativamente dalle due squadre. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i calci di rigore ad oltranza. La squadra vincente la Finale Regionale della Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile acquisirà il titolo per partecipare alle Fasi Nazionali della Coppa Italia di Calcio a 5 che prenderanno il via nel mese di febbraio con le gare degli Ottavi di Finale. Al termine dell’evento seguirà la cerimonia di premiazione alla quale prenderanno parte il Presidente Piero Di Cristinzi e il Consiglio Direttivo della Figc – Lnd – C.R. Molise unitamente alle autorità sportive e istituzionali della nostra Regione.