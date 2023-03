Coppa Italia, Campobasso 1919 in semifinale con il San Marzano: pari (1-1) indolore con il Formia

Decisivo l’1-2 dell’andata dei quarti di finale in terra laziale. Lupi in vantaggio al 1′ con Ripa, pareggio ospite al 19′ della ripresa con Durazzo. Domenica a Selva Piana sfida-chiave con l’Aurora Alto Casertano, terza forza del campionato, mentre il prossimo turno di coppa si giocherà con i campani il 5 e il 12 aprile

Al Campobasso basta l’1-1 di Selva Piana con l’Insieme Formia per accedere alle semifinali di coppa Italia di Eccellenza nazionale. Ai ragazzi di Di Meo basta, dunque, l’1-2 conquistato all’andata in terra laziale e, il vantaggio fulmineo di Ripa dopo appena un minuto, spiana già la strada verso la qualificazione: Potenza mette in mezzo dalla destra per il numero 9 che insacca al volo. La gara vive senza troppi sussulti, ma al 19′ della ripresa i laziali pareggiano con Durazzo che dal limite trova una deviazione che mette fuori causa Di Rienzo.

I Lupi non si disuniscono e, alla fine, vanno anche vicini al 2-1 con Traoré. Ma il pari resta fino alla fine ed è festa sotto la curva Scorrano per l’approdo in semifinale (andata il 5 aprile a Campobasso, ritorno il 12 in Campania) con il San Marzano Calcio, squadra campana di San Marzano Sul Sarno (Salerno) già promossa in serie D avendo vinto matematicamente il girone B del suo campionato di Eccellenza nell’ultimo turno. Nell’altra semifinale si affronteranno Cast Brescia e Certaldo.

CAMPOBASSO: Di Renzo, Tizzani, Vanzan, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Tordella, Ripa, Traorè, Lombari.

A disp.: Pinto, Cavallini, Colombo, Anastasia, La Montagna, Cascione, Di Lallo, Guillari, Franchi.

ALL.: Di Meo

FORMIA: Scognamiglio, Martino, Gaita, Viscovich, Sequino, Cabrera, Schiavullo, Cesani Papalia, Bruglia, Gabionetta, Durazzo.

A disp.: Mancino, Cusanno, Franco, Jawara, Pegorer, Puca, Ragosta, Petronzio, Djalo.

ALL.: Gioia.

ARBITRO: Laugelli

ASSISTENTI: Balbo e Minichiello.

MARCATORI: 1′ Ripa (C), 64′ Durazzo (F).