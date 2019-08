Coppa: il 18 Anagni-Campobasso e Agnone-Vastogirardi

Si gioca il primo turno della competizione con 47 sfide per proseguire fino alla finale in programma mercoledì 1 aprile 2020

Anagni-Campobasso e Olympia Agnonese-Vastogirardi. Saranno queste le sfide di Coppa Italia che andranno in scena domenica 18 agosto alle ore 16.00. Si gioca il primo turno della competizione con 47 sfide per proseguire fino alla finale in programma mercoledì 1 aprile 2020 su campo neutro.

Confermata la formula della competizione con le sole semifinali strutturate in partite di andata e ritorno, mentre gli altri turni si disputeranno in gara unica. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari. Le nove squadre partecipanti alla Coppa Italia Serie A (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) e la vincente della Coppa Disciplina nella passata stagione (Sangiustese) entreranno in gioco dai trentaduesimi.

Per quanto riguarda il campionato, i gironi saranno ufficializzati nei prossimi giorni una volta definito l’organico delle squadre partecipanti alla Serie D 2019/2020.