Coppa Città del Vasto, grandi performance per gli atleti della H2O Sport (LE FOTO)

Andrea Gabriele stabilisce il record regionale assoluto sui 1500 con 16’27”62

Nella XXIV Coppa Città del Vasto – 3° Trofeo H2O Histonium, meeting nazionale di nuoto griffato H2O Sport, gli atleti del presidente Tucci, allenati dai tecnici Paolo Di Lullo, Giorgio Petrella, Michele Mucci, Luca Di Giacomo e Fabrizio Cinquina si sono messi in bella mostra, centrando, una eccellente vittoria di squadra e fornendo prestazioni di grande valore tecnico. E’ il caso di Andrea Gabriele che ha stabilito il nuovo record regionale assoluto nei 1500 stile libero con il crono di 16’27”62. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati i portacolori del sodalizio biancorosso.

Assoluti – Martina Lonati vince i 50 stile (27”30), i 100 stile (57”89), i 100 farfalla (1’3”19) e i 200 farfalla in 2’19”88. Fa grandi cose anche Camilla Stinziani che vince i 200 misti in 2’23”64 e i 400 misti (5’14”79) oltre a mettere in bacheca l’argento nei 100 farfalla coperti col personae di 1’04”41. Sofia Mancini vince i 50 rana (34”90). Sabrina Antenucci sale sul terzo gradino del podio nei 50 e 100 stile con il tempo rispettivamente di 27”95 e 1’00”60.

In campo maschile Luca Angelilli è senza rivali. Vince i 100 stile (51”97), i 50 (29”22) e 100 rana (1’02”56) oltre ai 200 misti chiusi in 2’5”60. Michele Giampietro fa suoi i 200 stile in 2’03”89 e centra il bronzo nei 200 misti chiusi con il crono di 2’21”93. Sulla stessa lunghezza d’onda Giuseppe Massignan primo nei 50 farfalla (27”11 e secondo nei 50 rana (32”58). Applausi per Francesco Testa è terzo nei 50 rana (33”13) e terzo sui 100 farfalla in 1’00”11.

Juniores – Sofia Rossano porta a casa i 100 stile (59”77), i 50 dorso con 30”65 i 100 farfalla in 1’05”05 ed è terza nei 200 misti chiusi in 2’28”61. Vola in acqua Sofia Silvaroli che si aggiudica i 100 rana in 1’14”81 e i 200 rana chiusi in 2’41”30. Per lei c’è anche un secondo posto nei 200 misti completati in 2’28”36 e una terza piazza nei 50 rana con 35”48. Alessia Angelicola vince i 50 stile (27”58) ed è seconda nei 50 rana (34”86) e nei 50 farfalla (29”23). Andrea Gabriele conquista l’argento nei 1500 con il record regionale assoluto fermando i cronometri a 26’27”62 e porta a casa un doppio secondo posto nei 200 misti (2’14”33) e nei 400 stile completati in 4’08”95. L’alfiere biancorosso sale sul terzo gradino del podio nei 100 stile con 53”50. Emanuele Florio è d’argento nei 100 stile (53”15), così come sui 200 stile chiusi in 1’57”02. Per lui arriva anche il bronzo nei 50 stile (24”15) e nei 400 stile (4’17”70). Tripla medaglia d’argento per Cecilia Allegretti, seconda nei 50 stile in 27”65, nei 100 farfalla (1’6”52) e nei 200 stile libero coperti con il crono di 2’14”70. Eliana Giulia Ricciuti non ha rivali nei 100 dorso (1’8”11) ed è terza nei 200 dorso in 2’29”98. Sofia Cavina vince i 50 farfalla (29”17) e chiude al terzo posto i 200 stile in 27”77. Francesco Stinziani porta a casa il bronzo nei 200 farfalla con 2’12”83 e nei 400 misti completati in 5’03”80. La stessa medaglia la conquista Jacopo Basile è nei 100 dorso (1’00”91) e nei 200 dorso coperti in 2’10”49.

Ragazzi – Sofia Ventrella vince i 200 misti in 2’42”44 e i 400 misti in 5’44”79. Porta a casa anche il bronzo nei 400 stile in 4’56”93. Grandi riscontri arrivano anche per Elena Carusi che fa suoi i 200 rana con il tempo di 2’53”97, i 50 rana (36”61) ed è terza nei 100 rana in 1’19”91. Nicole Santorelli è di bronzo nei 100 farfalla (1’17”31) mentre Lorena Andreea Visan sale sul secondo gradino del podio nei 400 misti con 6’01”72. Arianna Marone chiude i 200 misti in 2’47”77 portando a casa il bronzo.

Ragazzi primo anno – Paolo Paolino si aggiudica i 50 rana in 34”32, chiude i 400 stile al secondo posto in 4’4”67 e i 100 rana in 1’16”77 portando a casa il bronzo. Matteo Salotto vince i 200 farfalla (2’25”49) è secondo nei 100 farfalla in 1’05”31 e terzo nei 200 stile con il riscontro cronometrico di 2’09”33.Esordienti –Ilario Menna fa suoi i 100 rana in 1’16”86 e i 50 rana (35”87) ed è secondo sui 200 rana in 2’48”16 e nei 200 misti con 2’34”55. Lorenzo Aiello è primo nei 50 farfalla (31”13), secondo nei 50 (27”89) e 100 (1’01”31) stile e di bronzo nei 100 farfalla (1’11”32). Umberto Antonio Zitti è d’oro nei 50 dorso con 33”50, secondo nei 100 dorso (1’12”76) e terzo nei 50 farfalla (32”27). Stefano Armando Alfieri porta a casa il bronzo nei 200 stile (2’16”50) mentre il compagno Gabriele Marchetta è terzo nei 200 misti (2’34”89) e nei 200 rana (2’52”43). Infine Sabrina Gabrieli è terza nei 50 rana (43”06). Hanno contribuito al risultato di squadra chiudendo tra i primi sei Sara Saraceni, Benedetta Scutti, Gabriele De Gregorio, Karola De Lena, Asia Antonia Urbano, Christian Bucciardini, Noemi Vigilante, Antonio Pisaturo, Giulia Matacchione, Giacomo Trofino, Michela Melone, Federico Petriella, Emma Felicia De Felice, Antonio Tucci, Sara Simone, Asia Amore e Lorenzo De Angelis.