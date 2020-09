Coperte a fuoco in via Garibaldi, intervengono Vigili del Fuoco e Polizia

Intorno alla mezzanotte l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia in via Garibaldi a Campobasso, di fronte alla Chiesa e all’ex casa di riposo Pistilli, sotto al palazzo della Ventura. L’intervento si è reso necessario per un piccolo incendio divampato sul marciapiede: a prendere fuoco sono state alcune coperte. I passanti hanno allertato i vigili del fuoco che hanno provveduto immediatamente a spegnere l’incendio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto poco prima un clochard in quella zona. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine di lui nessuna traccia. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti.