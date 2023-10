Cooperazione transnazionale, a Bari l’evento finale che ha coinvolto anche il Molise

Si è tenuto lo scorso 28 settembre a Bari l’evento conclusivo del progetto di Cooperazione transnazionale SOLAR, che ha visto anche un importante ruolo per la nostra Regione attraverso la sua agenzia in-house Sviluppo Italia Molise.

Il “Sustainable reduction Of carbon footprint Level in program AiRports” è stato guidato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, finanziato con 688.500,00 euro dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020 ed ha coinvolto Aeroporti di Puglia SPA (Italia), Aeroporti del Montenegro (Montenegro), l’Autorità dell’Aviazione Civile dell’Albania (Albania) e appunto l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. (Italia).

La collaborazione, da gennaio 2022, fra Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e i loro partner internazionali è nata con l’intento di neutralizzare le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico e di trasformare gli aeroporti in luoghi sostenibili ed efficienti per l’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio. Attraverso il progetto è stato anche promosso lo scambio di buone pratiche nell’area del bacino Adriatico, realizzato il “carbon footprint report” (report sull’impronta di carbonio), il “low energy plan” (piano di efficientamento energetico) e infine sono state studiate e approfondite le connessioni e il trasporto proprio tra la Puglia e il Molise. In generale, le attività messe in campo hanno avuto l’obiettivo di sistematizzare le informazioni su tematiche molto attuali collegate alla transizione ecologica e alle infrastrutture di trasporto, nonché di prevedere azioni e buone pratiche mirate alla complessiva riduzione delle emissioni totali di CO2 per ottenere in breve tempo la certificazione ACA (Airport Carbon Accreditation) di livello 1 e 2.